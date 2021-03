의용소방대, 직접 수확한 미나리 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 18일 관내 독거노인을 위한 자원 봉사 활동으로 직접 미나리를 수확해 전달했다고 밝혔다.

미나리는 김정오 송정지역대장이 제공했다.

광산소방서 의용소방대는 직접 수확한 미나리를 광산구 산정동, 신가동 내 독거노인 거주지 50개소에 전달했다.

최병복 119재난대응과장은 “봉사와 나눔은 작은 것부터 시작된다”며 “의용소방대의 자발적인 봉사에 감사드리며, 앞으로도 시민들을 위한 봉사 활동을 이어 가겠다”고 말했다.

한편 광산소방서 의용소방대는 코로나19 시대에 적합한 활동을 위해 모두 함께 활동하지만 소수의 인원으로 조를 편성해 모두 따로 활동한다는 의미의 줄임말로 ‘모함, 모따’ 구호로 활동하고 있다.

