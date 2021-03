나주시, 지역화폐 부정유통 일제단속 실시

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)가 지역화폐인 나주사랑상품권의 부정유통 행위 뿌리 뽑기에 나선다.

시는 긴급재난지원급, 농어민공익수당 지급 등 나주사랑상품권 유통량 급증에 따라 이달까지 부정유통 근절을 위한 일제단속을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 단속은 상품권 구매 시 10% 할인 등에 따른 상품권이 시중에 유통되면서 이에 따른 각종 부정행위를 사전 차단하기 위한 조치다.

또 지역화폐통합관리시스템에서 부정유통이 의심되는 가맹점 파악 또는 주민신고접수를 통해 사전 분석 후 대상 점포를 현장 방문해 부정유통 여부를 확인하는 방식을 따른다.

주요 단속 유형은 ‘사행성 업종 등 등록제한 업종 운영에 따른 상품권 수취’, ‘실제 매출액 이상의 상품권 수취’, ‘지역화폐 결제거부 또는 이용자 불편 응대’, ‘타인 명의로 상품권 구매 후 환전행위’ 등으로 타 지역 부정유통 사례를 토대로 집중 점검을 실시한다.

단속 결과 불법 판매·환전 등의 부정행위 당사자에 대해서는 ‘지역상품권 이용 활성화에 관한 법률’ 등에 따라 최대 2000만 원 이하 과태료를 부과할 계획이다.

가맹점 준수사항 불이행 등 경미한 사항은 계도, 시정권고, 가맹점 등록취소 등의 행정 처분을, 큰 규모의 부정유통 정황이 드러난 경우는 경찰에 수사 의뢰할 방침이다.

앞서 시는 지난해 830억 원 규모 상품권 발행에 이어 올해 1000억 원 규모 상품권 발행을 확대해 코로나19 장기화로 침체된 지역 상권 활성화에 주력하고 있다.

강인규 시장은 “나주사랑상품권의 발행 취지에 따라 체계적인 관리와 유통 질서 확립에 최선을 다하겠다”며 “상품권 부정유통 사례 발생으로 이러한 취지가 훼손되는 일이 없도록 시민사회의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

