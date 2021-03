서정협 서울시장 권한대행이 18일 서울 여의도 '서울제물포터널' 현장을 찾아 관계자로부터 브리핑을 받고 있다. 서울제물포터널은 양천구 신월IC와 영등포구 여의대로(국회대로)를 연결하는 7.53km 길이의 터널로 지난 2015년 10월에 공사에 착수, 오는 4월 개통을 앞두고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.