[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주경찰서는 17일 부동산 문제로 갈등을 빚던 80대 치매 노인을 숨지게 하고 시신을 유기한 혐의(살인, 사체유기)로 A(54)씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오후 6시께 전남 나주시 운곡동 자신의 집 앞에서 B(80)씨와 싸우다가 넘어뜨려 숨지게 하고 시신을 인근 빈 건물에 유기한 혐의를 받고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 토지 이전 문제를 놓고 B씨와 오래 갈등을 겪었고 이날도 다투다가 B씨를 밀쳤는데 의식을 잃고 쓰러졌다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

앞서, B씨의 가족들은 12일 밤까지 B씨가 귀가하지 않자 경찰에 실종신고를 했으며 경찰은 B씨의 행방을 추적하다가 당일 A씨를 만난 정황을 파악했다.

경찰은 부검을 통해 B씨의 정확한 사망 원인을 규명하고 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr