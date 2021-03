[아시아경제 이선애 기자] 대유 대유 290380 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 1,300 등락률 +8.75% 거래량 284,365 전일가 14,850 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일대유, 농업 테마 상승세에 8.64% ↑대유, 23억원 규모 자사주 처분 결정 close 는 경영참여형 사모투자 업체 카이로스 케이엘 사모투자 합자회사에 약 357억원을 출자한다고 17일 공시했다. 출자 후 대유 대유 290380 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 1,300 등락률 +8.75% 거래량 284,365 전일가 14,850 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일대유, 농업 테마 상승세에 8.64% ↑대유, 23억원 규모 자사주 처분 결정 close 의 카이로스 케이엘 사모투자 합자회사 지분율은 68.7%가 된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr