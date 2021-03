산청박물관 문체부 ‘1관 1단’ 공모 3년 연속 선정

지역민 문화예술동아리 활동·전시 지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청박물관은 문화체육관광부와 (재)한국도서관문화진흥원이 추진하는 ‘도서관·박물관·미술관 1관 1단’ 사업에 3년 연속 선정됐다고 17일 밝혔다.

‘1관 1단’ 사업은 지역 도서관·박물관·미술관을 거점으로 지역주민의 창의적 문화·예술 활동(동호회)을 지원하는 사업이다.

특히 지역민의 문화체험 기회를 지속해서 확대할 수 있도록 지원하는 한편 전문가 멘토링과 함께 우수 동호회를 전성, 전시회 개최를 지원하는 사업이다.

올해는 전국에서 169개 기관이 신청, 그중 산청박물관을 포함한 70개 기관이 선정됐다.

산청박물관은 올해 1관 1단 사업의 하나로 ‘농부의 마음을 그리네’를 주제로 한 일러스트화 수업과 전시를 진행할 예정이다. 농민의 땀이 배어있는 산청의 농특산물과 농촌 들녘을 표현하는 시간을 가질 계획이다.

박우명 관장은 “이번 공모사업 선정을 계기로 다양한 분야에서 문화예술 동아리가 활성화될 수 있도록 노력하겠다”며 “앞으로도 산청의 역사와 예술이 어우러진 복합 문화공간으로서 지역민의 창의적인 문화예술 활동을 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

