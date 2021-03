[아시아경제 이선애 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 650 등락률 -1.80% 거래량 736,524 전일가 36,050 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 한국항공우주, 주가 3만 5900원.. 전일대비 2.57% KAI, 이스라엘 ELBIT와 차세대 무인항공기 협력 MOUKAI, 2020년 유가증권시장 공시우수법인 선정 close 는 중앙행정심판위원회로부터 방위사업청이 내린 국내공공기관 입찰참가자격 제한처분에 대해 취소 결정을 받아냈다고 17일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr