진원생명과학 자회사, 美 지니어스테라퓨틱스와 개인 맞춤형 암 치료제 협력 강화

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 300 등락률 +2.32% 거래량 414,932 전일가 12,950 2021.03.17 10:19 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 코로나19 코스프레이 치료제 일반인 대상 임상연구 확대 추진진원생명과학, 코로나19 백신 1상 임상 연구 대상자 등록 완료이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤? close 은 우수 의약품제조(cGMP) 위탁개발생산(CDMO) 기업인 자회사 VGXI가 진행성 간세포암종(HCC)에 대한 치료제를 개발하고 있는 미국 지니어스테라퓨틱스(Geneos Therapeutics)와 협력을 강화하기로 하고 1b/2a 임상시험을 위한 추가 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

지니어스테라퓨틱스의 치료제(GT-30) 임상시험은 암항원 표적 개인 맞춤형 면역 치료 플랫폼인 GT-EPIC을 사용해 간암의 공격적인 형태인 진행성 간세포암종 환자 치료에 집중하고 있다.

VGXI는 GT-30의 임상시험을 위해 표준 생산 작업 시간의 단축으로도 품질의 차이 없이 임상용 등급의 플라스미드 DNA를 생산할 수 있는 신속 생산 공정의 개발을 완료했다. 또 GT-30의 초기임상단계에 임상용 의약품을 성공적으로 공급함으로써 신속 생산이 필요한 개인 맞춤형 치료제 생산에 적합함을 증명했다는 설명이다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “지니어스테라퓨틱스와 협력을 강화하고 추가 공급 계약을 체결하게 돼 감사하다”며 “추가 공급 계약의 체결은 본 제품 생산관련 까다로운 요구사항을 충족시킬 수 있었던 VGXI의 경험과 능력의 증거라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “지니어스테라퓨틱스의 임상시험이 다음 단계로 성공적으로 진행돼 이를 VGXI가 지원할 수 있기를 기대한다”고도 말했다.

미국 지니어스테라퓨틱스의 창립자 겸 CEO인 니란진 사르데사이(Niranjan Y. Sardesai) 박사는 “정교한 개인 맞춤형 면역치료법으로 환자를 치료하는 GT-30의 개발 중에 VGXI와 협력을 더욱 강화하게 되어 기쁘다”며 “혁신적인 기술을 가진 VGXI가 GT-EPIC에 기반한 치료법을 사용해 환자의 암조직 분석부터 개인 맞춤형 치료제를 투여하는데 걸리는 시간을 단축할 수 있게 해 줬고 이는 지니어스테라퓨틱스의 주요 차별적 기술 중 하나가 됐다”고 밝혔다.

개인 맞춤형 암 치료제는 개인으로부터 유래된 암 항원을 이용하기 때문에 기존 면역항암제보다 치료효능이 우수하고 부작용이 없어 다국적 제약사의 주목을 받고 있다.

