드디어 부산에 ‘바다버스’ 뜨나 … 새 해양관광 콘텐츠 수륙양용투어버스 사업자 공모

해상관광 교통수단 용역 결과 도입 타당성 확보



항해 가능구역인 수영강 노선에 우선 도입키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 드디어 두둥실 ‘바다버스’가 뜨나? 부산시(시장 권한대행 이병진)는 해양관광 콘텐츠인 부산수륙양용투어버스 운행 민간 사업자 선정을 공모한다.

부산시는 해양, 하천과 접한 부산의 장점을 살린 신개념 해양관광 콘텐츠로 수륙양용투어버스를 도입하기 위해 지난해 ‘부산해상관광 교통수단 도입 타당성 및 실행계획 수립 연구용역’을 통해 수익성 등 사업 타당성을 검토했다.

현재 법적으로 운항 가능한 수영강 노선에 대해 우선 도입하고 항해구역 확대 규제 개선 후에는 노선을 점차 확대해 추진할 계획이다.

수영강 노선은 수영강을 수상 구간으로 하고 육상 구간인 광안대교와 광안해변로, 수영교 등을 운행하는 노선이다.

공모 신청자격은 공고일 현재 부산시에 사무소를 둔 법인 또는 컨소시엄으로, 관련 인허가(면허, 신고 등 포함) 처분에 결격사유가 없어야 한다.

▲3월 26일까지 사업참여의향서를 제출한 업체를 대상으로 3월 30일 사업설명회를 개최한다. 사업참가 자격, 사업계획서 작성방법 등을 설명할 계획이며, 4월 말에 교통, 관광, 선박 등 전문가로 구성된 선정심의위원회에서 우선협상대상자를 선정해 6월 중 사업협약을 체결할 예정이다.

이병진 부산시장 권한대행은 “해양도시 위상을 높이고 관광객 유치를 위한 볼거리, 즐길거리 제공과 해상관광 체험수요를 충족할 수 있는 다양한 관광 콘텐츠 개발이 필요해 수륙양용투어버스를 준비하고 있다”고 말했다.

이 권한대행은 “그동안 여러 시도 끝에 진행되는 사업인 만큼 사업자가 각종 인허가 신청 시 원활하게 추진될 수 있도록 시에서 적극 지원할 예정”이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr