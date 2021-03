현대차·기아 작년 공장 가동률 80% 이하…코로나 영향

[아시아경제 이창환 기자] 코로나19 확산 여파로 지난해 현대차와 기아의 공장 가동률이 80% 이하로 내려간 것으로 나타났다.

17일 현대차와 기아의 2020년 사업보고서에 따르면 현대차의 작년 글로벌 공장 가동률 평균은 84.1%, 기아는 74.5%로 집계됐다. 양사의 공장 가동률 평균은 2019년(95.3%) 대비 15.4%포인트 줄어든 79.9%다.

코로나19 확산으로 차량 판매가 감소하면서 공장 가동률도 부정적인 영향을 받은 것으로 풀이된다.

현대차의 국내 공장 가동률은 92.9%였고, 북미 공장 가동률은 72.6%, 인도 74.5%, 체코 72.3%, 브라질 71.7%, 터키 68.6% 등이었다. 기아의 국내 가동률은 85.3%였고 슬로바키아 81.3%, 미국 조지아 공장 65.9%, 멕시코각 51.7% 등이다.

작년 현대차·기아의 생산 실적은 533만8048대로 2019년 대비 13.3% 줄었다. 현대차의 생산량이 315만3971대로 15.6% 감소했고, 기아가 218만477대로 9.6% 감소했다.

현대차는 올해 국내 시장 74만1500대, 해외 시장 341만8500대 등 총 416만대를 판매한다는 목표를, 기아는 292만2000대를 전체시장에서 판매한다는 목표다.

현대차·기아가 작년 연구개발에 투자한 비용은 현대차 3조1086억원, 기아 1조6730억원 등 총 4조7816억원으로 전년 대비 0.5% 감소했다.

