韓 배터리株 끌어내린 폴크스바겐 주가 20% 급등

전기차 확대 전략 영향 주가 치솟아

테슬라도 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하루 전 한국 배터리 업체들의 주가를 추락시킨 독일 자동차 업체 폴크스바겐 주가가 급등했다.

16일(현지시간) 뉴욕증시에 상장된 폴크스바겐 주식 예탁증서(ADR) 주가는 장중 전일 대비 8.37% 상승한 33.66달러에 거래를 시작했다. 폴크스바겐은 단숨에 30달러대로 치솟은 후 장중에는 35달러를 기록하기도 했다. 이는 2009년 이후 최고치다.

폴크스바겐은 독일 증시에서도 장중 20%나 급등하는 강세를 보였다.

투자 전문매체 배런스는 폴크스바겐이 하루 전 '파워 데이' 행사를 통해 과감한 전기차 전략을 선보인 것이 주가 상승을 이끌었다고 평했다.

폴크스바겐은 이번 행사를 통해 2030년까지 6개의 새로운 배터리 공장을 유럽 내에 건설하고 2030년까지 유럽 내 매출의 70%를 전기차로 달성하겠다고 발표했다. 폴크스바겐은 애초 2030년까지 50%였던 전기차 판매 목표를 수정했다.

배런스는 폴크스바겐이 현재 2021년 예상 수익 대비 주가수익배율(PER)이 약 11배에 불과하며 이는 전기차 업체의 PER에 비해 크게 낮은 수준이라고 평했다. 테슬라의 PER은 174배다.

한편 폴크스바겐이 파우치형 배터리 대신 각형 배터리를 사용하겠다고 선언하면서 하루 전 한국 증시에서 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 75,000 등락률 -7.76% 거래량 941,008 전일가 966,000 2021.03.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승LG화학, 이시간 주가 -8.39%.... 최근 5일 외국인 42만 4357주 순매수 close 과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 13,000 등락률 -5.69% 거래량 2,124,858 전일가 228,500 2021.03.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제SK이노베이션, 외국인 7670주 순매도… 주가 -7.22%LG에너지솔루션 "ITC 소송은 합당한 피해 보상 위한 것" close 등 배터리 업체들은 각각 7.76%와 5.69%가 하락했다.

대표 전기차 업체인 테슬라 주가도 3.66%하락한 682달러에 거래되고 있다. 테슬라는 이날 보합권으로 거래를 시작했지만 장 마감이 다가오며 낙폭이 커졌다.



