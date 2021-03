공공기관 기술이전 수입 2273억으로 최대…기술이전율 35.9%

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국내 공공기관의 기술이전 수입이 지난 2019년 기준 2273억원으로 역대 최고치를 달성했다.

산업통상자원부가 17일 발표한 '공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사' 결과에 따르면 국내 공공연구소 및 대학의 기술이전 수입은 2273억원 규모로 전년 대비 19.8% 증가한 것으로 나타났다. 2007년 조사 시작 이래 최고 수준이다.

공공연구기관의 기술이전율은 전년 대비 1.6%포인트 증가한 35.9%로 집계됐다. 신규확보기술 건수는 3만2481건, 기술이전 건수는 1만1676건으로 전년 대비 각각 1.4%, 6.1% 증가했다.

또 이전기술 중 78.3%가 연구역량이 부족한 중소기업으로 이전된 것으로 나타났다. 대기업으로 이전된 기술은 2.1%, 중견기업으로 이전된 기술은 2.3%였다.

산업부는 이번 조사 결과를 각종 기술이전 및 사업화 정책에 활용할 계획이다. 특히 공급자·수요자 간 신속한 기술거래 촉진을 위해 인공지능(AI)·빅데이터 기반의 기술거래 플랫폼을 상반기 내 구축한다. 이 플랫폼은 맞춤형 기술 추천 및 거래평가정보 제공 기능을 담당한다. 또 연구개발(R&D) 지원 사업인 'R&D 재발견 프로젝트' 지원도 확대한다.

김상모 산업부 산업기술융합정책관은 "기술이전수입이 크게 증가한 것은 시장 중심의 공공 R&D 성과를 창출하기 위한 그간의 노력이 반영된 결과"라며 "시장이 원하는 기술성과의 신속한 이전 및 사업화를 위해 공공기술의 전용실시 활성화 등 사업화 관점의 제도개선을 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

