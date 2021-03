"독점 엄중단속" 거대 인터넷 기업 압박수위 높인 시진핑

[아시아경제 조현의 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 대형 인터넷 기업에 대한 압박 수위를 또다시 높였다.

16일 CCTV, 블룸버그통신 등에 따르면 시 주석은 전날 공산당 중앙 재경위 회의에서 "인터넷 기업에 대한 감독을 강화하고 독점 행위를 엄중히 단속해 공정한 경쟁을 장려하고 자본의 무질서한 확대를 막아야 한다"고 말했다.

그는 또 "인터넷 기업의 데이터 보안을 높이고 이들의 금융 활동을 정기적으로 규제 당국이 이들의 금융 활동을 감독할 필요가 있다"고 강조했다.

시 주석이 이같이 강한 어조로 대형 인터넷 기업에 대한 규제 강화를 지시한 것은 중국 정부가 알리바바와 앤트그룹 등 자국 내 거대 인터넷 기업의 영향력을 억제하기 위함이라고 블룸버그통신은 분석했다.

블룸버그통신은 "이번 조처는 디디추싱, 메이투안, 제이디닷컴, 핀두오두오 등 수억명에게 서비스를 제공하는 모바일과 인터넷 기업에 적용될 것"이라고 내다봤다.

중국 정부는 이에 따라 관련 법률과 규제 강화에 나설 것으로 보인다. 관영매체인 CCTV는 공산당 중앙 재경위 회의록을 인용하면서 "일부 인터넷 플랫폼 기업이 비표준화된 방식으로 발전하고 있다"며 "관련 법 개정에 속도를 내야 한다"고 보도했다.

시 주석은 회의에서 "중국의 플랫폼 경제가 중대한 시기를 맞았다"며 "장기적인 관점에서 단점을 보완하고 혁신적인 환경을 마련해 건강하고 지속가능한 방향으로 발전하도록 해야 한다"고 말했다.

