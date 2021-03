[포토]김동신 다우케이아이디 대표 서초구청에 마스크 2만개 기부

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 다우케이아이디(대표 김동신)가 코로나19 극복을 위해 KF94 마스크 2만개를 전달해 왔다고 밝혔다.

15일 오후 3시30분 서초구청 구청장실에서 조은희 서초구청장, 김동신 다우케이아이디 대표가 참석한 가운데 코로나 극복을 위한 마스크 전달식이 진행됐다.

이번에 기부 받은 마스크는 서초구 코로나19 방역일선에 선 공공기관 근로자 및 서초구청 직원들에게 배부될 예정이다.

다우케이아이디는 그동안 서초구의 마지막 판자촌인 성뒤마을에 연탄을 후원하는 등 다양한 분야에서 사회공헌활동을 이어나가면서 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 이웃에게 따뜻한 힘이 되고 있다.

조은희 서초구청장은 “코로나19로 힘든 시기에 뜻깊은 후원에 감사드린다”며 “마스크를 적재적소에 전달하기 위해 노력하겠으며, 우리 모두가 한마음이 되어 코로나19 위기 상황을 잘 극복해 나가길 바란다”고 말했다.

