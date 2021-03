한국철도, AI로 ‘까치집’ 단전사고 예방

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도가 까치집 위치 검측·제거에 인공지능(AI) 기술을 접목·활용한다.

한국철도는 이달부터 5월까지를 ‘전차선 특별관리 기간’으로 정하고 AI기술을 적용한 실시간 자동검출시스템으로 단전사고 예방에 나선다고 16일 밝혔다.

그간에는 현장 유지보수 직원이 도보로 현장을 순회하거나 기관사가 육안점검을 통해 까치집의 위치를 확인·제거하는 작업이 이뤄졌다.

까치가 집을 짓기 위해 사용하는 나뭇가지나 철사 등이 전차선 단전사고로 이어질 수 있어 사전에 위험요인을 제거하기 위해서다.

하지만 앞으로는 실시간 자동검출시스템으로 까치집 등 위험요인을 찾아내 이를 현장직원에게 전송, 제거 작업이 신속하게 진행될 수 있게 된다.

이를 위해 한국철도는 시속 150km로 달리는 열차에서도 위험요인을 판독할 수 있는 고성능 영상처리장치와 GPS 등 최첨단 IT기술을 현장에 적용한다.

또 AI가 스스로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 방식으로 까치집과 전차선을 구분하는 정확도를 95% 이상 높인다.

한국철도는 까치집 제거에 드론도 활용한다. 작업자가 접근하기 쉽지 않은 차량정비시설 등에 드론을 띄워 전차선에 지어진 까치집을 찾아낸다는 것이다.

드론 활용을 위해 한국철도는 현재 역 구내 또는 차량기지의 전차선 설비를 입체적으로 촬영하고 송전선로 점검에도 드론을 활용할 수 있도록 국가 R&D 과제로 ‘무인이동체 기반 접근취약 철도시설물 자동화 점검시스템’을 개발하는 중이다.

한국철도 손병석 사장은 “전차선 관리 등 안전한 열차운행을 위해 첨단 IT신기술 연구개발을 확대하고 스마트한 철도안전관리시스템을 마련하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr