3단계 스스로 살균케어…코웨이 비데 ‘주목’

3단계 스스로살균 시스템, 유로·노즐·도기 매일 자동 살균

버블회오리 살균으로 도기 틈새까지 깨끗하게 관리

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 욕실 내 위생관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 자동 살균 기술은 물론 다양한 힐링 기능 탑재로 위생과 편의성을 강화한 고기능성 비데가 주목 받고 있다.

2009년 세계 최초 살균 기능 탑재 비데를 출시하며 위생 트렌드를 이끌어 온 코웨이는 전기분해살균수로 유로, 노즐, 도기까지 자동 살균하는 3단계 스스로살균 시스템 비데를 선보였다.

코웨이 스타일케어 리모트 비데(BAS33-A)는 3단계 스스로살균 시스템을 탑재, 편의 기능을 강화해 소비자들의 뜨거운 호응을 얻으며 베스트셀러로 자리잡았다. 유로, 노즐, 도기를 매일 알아서 살균해 비데 속 고인 물을 깨끗이 비우고 사용할 때 마다 노즐을 세척해 위생성을 높였다. 제품 하단에는 LED 표시등을 적용해 살균 과정을 한눈에 확인할 수 있다. 또한 비데 노즐과 항문 노즐의 덮개를 분리해 위생 걱정을 없앴다. 노즐은 스테인리스를 적용했으며 노즐팁이 분리돼 주기적으로 교체해 사용할 수 있다.

무선 리모컨으로 세정 코스를 조작할 수 있는 점도 장점이다. 조작 버튼을 단순화해 원하는 기능을 한눈에 알아볼 수 있고 한 번의 터치만으로 손쉽게 선택 가능하다.

스타일케어 리모트 비데는 6가지 맞춤 수류 코스를 제공한다. 수압·공기·세정범위·시간 등 다양한 수류를 과학적으로 조합해 베이직 세정 모드, 저자극 케어 모드, 노즐이동식 액티브무브 모드 등 원하는 코스를 간편하게 선택할 수 있다고 코웨이 측은 설명했다.

코웨이 인텔리케어 비데(BASH30-A)는 버블회오리 살균 시스템으로 위생 강화와 함께 케어 기능까지 갖췄다. 도기 내 버블 세정제가 회오리 형태로 분사돼 양변기 틈새 아랫부분까지 살균이 가능하다. 살균 시 노즐이 위아래로 움직여 더욱 넓은 면적까지 깨끗하게 관리한다. 코웨이는 서울대학교병원 대장항문외과와 공동연구를 통해 국내 최초로 개발한 좌욕 전용 수류 기술을 제품에 탑재해 건강 케어까지 돕는다고 덧붙였다.

코웨이 관계자는 “강력한 자동 살균 기술과 맞춤 세정 기능을 갖춘 비데로 위생과 편의를 강화해 쾌적한 욕실 공간을 중시하는 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다”며 “코웨이만의 비데 수류 및 살균 기술력을 기반으로 건강한 생활습관 형성을 통해 글로벌 비데 트렌드를 선도해나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr