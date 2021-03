이낙연 "LH사태, 언론 추가폭로 전에 미리 들춰내자"…당에 제안

[아시아경제 김흥순 기자] 더불어민주당 이낙연 상임선대위원장은 15일 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련해 "하나 노파심인데 앞으로도 개별 케이스를 가지고 언론들이 계속 뭔가를 폭로할 가능성이 있다"며 "그때마다 우리가 뒤따라가며 불을 끄게 되는 악순환이 계속될 수 있다"고 우려했다.

이 위원장은 이날 오후 의원총회에서 이같이 밝힌 뒤 "우리가 그물을 넓게 쳐서 비리 소지가 있는 곳을 미리 들춰내고 잘라내는 노력을 선제적으로 하면 어떨까"라고 당에 제안했다. 그러면서 "지방자치단체, 지방의 개발공사도 우리가 한번 봐야 하고, 농업경영체로 등록돼 직불금 받는 사람들을 들여다볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

그는 "물타기라고 봐서는 안 되는데, 공직자가 아니더라도 김영란법 적용을 받는 교직자와 언론들도 차제에 이 운동에 동참하도록 권유하는 게 어떨까 생각한다"고 덧붙였다.

이 위원장은 4·7 재보선과 관련, "이번 선거는 아무래도 상대는 기회는 잡았다고 생각하고 공중전에 치중할 것으로 보이는데 우리는 공중전은 여의도에 맡기고 의원들과 저는 보병전에 치중했으면 한다"고 요청했다. 또 "서울시 유권자 연고자 찾기 캠페인을 했는데 민병덕 의원이 1등을 했다"며 다른 의원들의 동참을 촉구했다.

