50대 택배노동자, 배송 업무 중 쓰러져 의식불명

택배노동자 과로사대책위 "주 6일 장시간 노동 탓"

[아시아경제 김흥순 기자] 50대 택배 노동자가 배송 업무 중 쓰러져 의식불명 상태에 빠지는 사고가 또 발생했다.

15일 택배노동자과로사대책위원회(대책위)에 따르면 로젠택배 경북 김천터미널 소속 김모(51)씨가 지난 13일 오전 분류작업을 마치고 배달을 나갔다가 터미널 주변에 세운 자신의 차 안에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 의식불명 상태에 빠졌다.

김씨는 차가 장시간 움직이지 않는 것을 이상히 여긴 동료들에 의해 발견됐으며, 뇌의 3분의 2가량에 피가 들어차 수술이 어려운 상황으로 알려졌다.

대책위는 "이씨는 152㎢에 달하는 김천시 대덕면과 지례면에서 홀로 배송을 담당해 왔다"며 "과도하게 넓은 배송구역과 장시간 노동으로 쓰러진 것"이라고 주장했다. 대책위에 따르면 김씨는 매일 오전 7시 50분에 출근해 보통 오후 6시까지 주 6일 동안 하루 10시간, 주 60시간을 일한 것으로 전해졌다.

대책위는 16일 오후 2시 서울 용산구 로젠택배 본사 앞에서 로젠택배가 사회적 합의 이행에 동참할 것을 촉구하는 기자회견을 연다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr