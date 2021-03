"젊은 남자가 다리 난간에 서 있어요!" … 극단적 선택 하려던 청년 극적 구조

구조된 A씨 경찰 품에 안겨 한참 오열

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] "젊은 남자가 다리 난간에 서 있어요. 당장이라도 떨어질 것 같아요!"

14일 오후 11시 35분께 경남 마산중부경찰서 112치안종합상황실로 신고 전화가 접수됐다.

마산중부경찰서 야간 당직 형사팀과 관할 지역 경찰인 신마산지구대, 창원소방본부 등은 신고가 접수된 마창대교로 급히 출동했다.

현장에 도착하자 경찰과 소방대원은 만취 상태로 다리 난간 위에 올라선 A(26) 씨를 목격했다. 당시 A 씨는 경찰과 소방대원이 자신의 근처로 오는 것조차 허락하지 않았다.

1시간 30분 넘게 실랑이를 벌이면서 이들은 A 씨에게 "대화를 하고 싶은데 목소리가 잘 안 들리니 한 걸음만 가까이 와달라"며 거리를 좁히려고 시도했다. 긴장한 A 씨의 목소리가 갈라지자 물을 건네며 소통을 시도하기도 했다.

시간이 흐른 뒤 A 씨의 흥분이 가라앉자 이들은 추락 사고를 방지하기 위해 A 씨의 몸에 안전장치인 로프를 걸었다.

로프를 거는 동안 A 씨가 저항하는 것을 막기 위해 경찰은 A 씨의 손을 쓰다듬으며 "아들 같아서 마음이 쓰인다"고 위로하기도 했다.

로프 착용으로 어느 정도 안전이 확보되자 소방대원들은 난간 하단 일부를 뜯어냈다.

구조된 A 씨가 부끄러워할까 우려한 경찰 등은 현장을 밝게 비추던 경광등을 모두 끄고 A 씨를 난간 밖으로 조심히 지도했다.

A 씨는 신고 접수 2시간 40분 만인 15일 오전 2시 15분께 무사히 땅으로 돌아왔다.

절단한 난간 사이로 빠져나온 A 씨는 구조를 도운 경찰의 품에 안겨 한참을 울었다.

이후 A 씨는 큰 부상 없이 안전히 가족의 품으로 돌아갔다.

구조 당시 술에 취한 상태였던 A 씨는 극단적 선택을 시도한 이유에 대해서는 함구했다.

소방 관계자는 15일 "3시간 가까이 경찰과 소방대원이 노력해 얻은 결과"라며 "A 씨가 마음을 연 덕분에 큰 사고로 번지지 않았다"고 말했다.

