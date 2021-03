LG트윈타워 청소노동자 등 공공운수노조 관계자 등이 15일 서울 영등포구 LG트윈타워 앞에서 '구광모 회장과의 끝장토론 제안 및 청소노동자 파업 100일 100개의 텐트 투쟁 선포 기자회견'을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.