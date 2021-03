라인게임즈, 中텐센트서 1000억원대 투자 유치

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 손자회사인 라인게임즈가 중국 텐센트 등으로부터 대규모 투자 유치에 나선 것으로 알려졌다.

14일 관련 업계에 따르면 텐센트를 비롯해 몇몇 국내 기업 등이 라인게임즈에 신규 투자를 준비중인 것으로 전해지고 있다. 전체 투자금은 1000억원대에 이를 것으로 관측된다.

특히 라인게임즈는 투자 유치후 1조원 수준의 기업 가치를 평가받은 것으로 알려졌다. 2018년 사모펀드 운용사 앵커에쿼티파트너스로부터 투자를 유치할 당시 책정받은 4500억원에서 2년만에 두배 가량 상승한 셈이다.

다만 라인게임즈 관계자는 투자 유치와 관련 "여러 곳에서 투자에 대한 관심이 많지만 아직 확정된 부분은 없는 것으로 안다"면서 확답을 피했다.

글로벌 모바일 메신저 플랫폼 라인의 관계사이기도 한 라인게임즈는 게임 개발 및 퍼블리싱 등 각 분야에서 다양성과 전문성에 기반한 사업을 전개하고 있다. ‘드래곤 플라이트’를 통해 쌓은 개발 노하우를 통해 ‘데스티니 차일드’, ‘엑소스 히어로즈’ 등을 서비스하며 성공적으로 글로벌 퍼블리셔로서의 역량을 구축하고 있다.

또 자체 개발 콘솔 패키지 타이틀인 ‘베리드 스타즈’를 발매, 모바일·PC·콘솔 등 다양한 플랫폼을 아우르는 게임 사업을 선보이고 있다.

이번 투자 유치가 공식화 되면 라인게임즈는 다양한 IP(지식재산권) 확보, 게임업체 인수 등 사업 다각화에 나설 것이란 전망이 나온다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr