광주시, 이스포츠 산업 교육원 조성·운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 이스포츠(e-Sports) 산업인력 양성을 위한 이스포츠 산업 교육원을 조성·운영한다고 14일 밝혔다.

이스포츠 산업 교육원 조성·운영사업은 이스포츠 산업 분야 직업 창출, 게임에 대한 인식 개선, 누구나 즐길 수 있는 게임 문화 확산을 견인하는 다양하고 전문적인 교육 프로그램 운영을 통해 지난해 12월 개관한 광주이스포츠경기장 활성화와 게임·이스포츠 산업의 진흥을 도모한다는 계획이다.

이스포츠 산업 교육원은 아시아문화중심도시조성 연차별 실시계획의 일환으로 올해부터 2023년까지 3년 동안 호남대학교가 운영을 맡아 추진되며, 조선대학교 해오름관에 구축된 광주이스포츠경기장 사업과 연계해 지역 대학과 긴밀한 협력체계를 구축해 게임·이스포츠 산업의 육성과 성장을 지원한다.

광주시는 2019년 문화체육관광부의 상설 이스포츠경기장 구축 공모사업 신청 사업계획에 따라 지역 대학 간의 협업과 역할분담을 통해서 시와 지역 대학이 공동으로 주도하는 지속 가능한 게임·이스포츠 산업 육성·발전을 지원해 나갈 예정이다.

조선대학교가 먼저 조선대학교 내에 상설 이스포츠 경기장 유치와 구축에 적극 앞장섰고 이스프츠 산업 분야 교육 인프라를 갖춘 호남대학교가 주축이 돼 조선대학교 등 지역의 다른 대학과의 협업을 통해 이스포츠 산업 교육원을 운영한다.

광주시는 조선대학교, 호남대학교 등 지역 대학과의 긴밀한 협력과 조율, 정기적 협업 회의를 통해 이스포츠 산업 교육원 사업의 성공을 꾀해 나갈 계획이다.

이스포츠 산업 교육원 사업은 구체적으로 상반기에는 ▲교육원 시설·장비 구축 ▲교육 교재 개발·보급을 추진하고 하반기부터는 ▲이스포츠 매니지먼트 ▲방송 제작 송출 ▲어르신·청소년 게임교실 ▲게임 과몰입 예방 등 전문 및 교양분야 교육과정 등을 개설 운영한다.

김준영 시 문화관광체육실장은 “이스포츠 산업 교육원은 광주이스포츠경기장을 기반으로 이스포츠 산업 직업 창출과 게임에 대한 인식 개선을 통해 건강한 이스포츠 문화 확산과 게임·이스포츠 산업 진흥에 기여 할 것”이라고 말했다.

