삼성, 이르면 이번주 상반기 대졸 공채 시작할 듯

[아시아경제 정현진 기자] 삼성이 이르면 이번주 상반기 대졸 신입사원 공개채용을 시작할 것으로 전망된다.

14일 재계에 따르면 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기 등 삼성 계열사들이 이번주 중 2021년 3급 신입사원 공채 공고를 낼 것으로 전해졌다. 주요 대기업들이 신입사원 선발 절차를 공채가 아닌 수시채용으로 전환하고 있는 가운데 나오는 것이어서 취업준비생들의 관심이 쏠린다.

공채 절차는 지원서 접수 후 서류 전형, 삼성직무적성검사(GSAT), 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발하는 방식으로 진행될 것으로 보인다. 지난해 코로나19 영향으로 온라인 GSAT를 도입한 데 이어 올해도 5월 중 온라인 GSAT를 실시할 것으로 예상된다.

삼성은 올해 들어 대졸 공채 외에도 각종 채용 절차를 진행해왔다. 삼성전자 반도체 사업부는 지난달 대규모 경력직 채용과 고졸자 공채를 진행했으며 로봇 개발 경력직 채용도 있었다. 광주 소재 가전사업장에서는 2013년 이후 8년 만에 고졸 신입 생산직을 채용했다.

이재용 삼성전자 부회장은 지난 1월 수감 이후 옥중 메시지를 통해 자신의 처지와 무관하게 삼성은 가야할 길을 가야한다면서 투자와 고용 창출 등 기업 본분에 충실해야한다고 밝히기도 했다.

