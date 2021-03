경기도 아파트 온수배관 31.6% '레지오넬라균' 검출

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 아파트 온수배관 31.6%에서 '레지오넬라균'이 검출됐다. 레지오넬라균은 3급 법정 감염병으로 영상 25∼45도의 오염된 물에서 증식한다. 감염되면 폐렴이나 독감 증세를 동반한다. 최근 5년간 도내에서는 336명의 환자가 발생했다.

경기도 보건환경연구원은 지난해 도내 아파트 38가구의 냉ㆍ온수와 수도꼭지의 시료 114건을 검사한 결과 12.3%인 14건에서 레지오넬라균이 검출됐다고 14일 밝혔다.

온수의 경우 38건 중 12건(31.6%), 수도꼭지는 38건 중 2건(5.3%)이 검출됐다. 냉수 38건에서는 레지오넬라균이 검출되지 않았다.

도 보건환경연구원은 이번 결과에 대해 온수 온도가 너무 낮고 배관이 낡아 막힌 부분이나 물탱크 등 물 흐름이 정체된 부분에서 레지오넬라균이 잘 증식하기 때문이라고 설명했다.

연구원은 조사 결과와 공동주택 관리 시 청소, 소독 등 조치 방법을 알리고 관리를 강화하도록 시ㆍ군에 통보했다.

연구원 관계자는 "레지오넬라증 감염을 예방하기 위해선 온수 배관의 주기적인 열소독과 노후관 교체, 냉수(20도 이하)와 온수(50도 이상)의 온도를 일정 수준으로 유지하는 것이 좋다"고 조언했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr