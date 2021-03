스타벅스, '리스타트 지원 프로그램' 교육생 모집

상하반기 2회에 걸쳐200명 규모 교육생 모집 예정

우수 교육 이수자는 선발 과정 거쳐 바리스타 취업 기회도



[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피 코리아는 오는23일부터 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 올 상반기 '리스타트 지원 프로그램' 교육생을 모집한다고 14일 밝혔다.

‘리스타트 지원 프로그램’은 2020년 5월 스타벅스가 중소벤처기업부와 맺은 13호 자상한 기업 업무 협약 관련 상생 프로그램의 일환으로 스타벅스의 전문적인 바리스타 교육 및 운영 노하우 전수 등을 통해 40대 이상 재기 소상공인의 취업이나 카페 재창업을 지원하는 프로그램이다.

이번 리스타트 프로그램에는 40대 이상의 재기를 희망하는 폐업(예정)한 소상공인으로, 소상공인시장진흥공단에서 지원하는 '취업교육(구 재기교육)'을 수료한 1982년 12월 31일 이전 출생자라면 누구나 지원할 수 있다. 자세한 내용은 3월 15일부터 소상공인시장진흥공단 홈페이지 (www.semas.or.kr) 내 모집 공고를 통해 확인할 수 있다.

실제 지난 해 하반기부터 본격적으로 진행된 스타벅스 리스타트 지원 프로그램에는 99명의 교육생이 참여해, 스타벅스 사내 최고의 커피 전문가로 구성된 강사들을 통해 커피의 최신 트렌드와 지식, 효과적인 고객 서비스, 음료품질 및 위생관리, 매장 손익관리 등의 다양한 교육을 수강했다. 또한 이중 28명의 교육수료생은별도의 선발과정을 거쳐 스타벅스 바리스타로 채용되기도 했다.

올해에는 지원 규모를 확대해 상반기 100명, 하반기 100명 등 연간 총 200명의 교육생을 모집해 리스타트 지원 프로그램을 진행할 계획이다.

모집을 통해 최종 선발된 교육 대상자는 스타벅스 소공 아카데미 센터 교육장에서 스타벅스 전문 강사진에게 16시간의 이론과 실습교육을 받게 된다. 교육생들은 커피에 대한 최신 트렌드와 지식, 효과적인 고객 서비스, 음료품질 및 위생관리, 매장 손익관리 등 매장 운영에 실질적으로 도움이 될 수 있는 프로그램을 수강하게된다.

송호섭 스타벅스 대표는 "지난 해 어려운 여건 속에서도 리스타트 지원 프로그램 운영을 통해 작지만 의미 있는 변화를 직접 체감했다"면서 "올해에도 더 많은 자신감과 노하우를 기반으로 대한민국의 중장년층들이 희망을 갖고 도전을 이어나갈 수 있도록 지속적으로 프로그램을 확대 운영해 나가겠다"고 전했다.

