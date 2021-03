창원시, 성주사역 시내버스환승센터 개통 … "대중교통 중추 역할"

대중교통 결절점인 환승센터로 재조성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 성주사역 폐역사 부지를 대중교통 결절점인 환승센터로 재조성했다고 12일 밝혔다.

이날 개통식에는 허성무 창원시장과 시내버스 9개 운수사 대표 및 노조지부장, 성주동 지역주민 등 40여명이 참석했다. 지난 2006년 진해선 여객 영업이 중단된 성주사역은 국가철도공단 임대 형식으로 환승센터로 탈바꿈했다.

창원시는 2019년 8월 부지사용 협의를 시작으로 부지사용 협약, 역사 리모델링, 부지 정비공사, 전기버스 충전시설 설치를 거쳐 2020년 12월 준공했다.

이후 운전기사 휴게시설 및 식당 조성, 충전시스템 점검 및 테스트를 거쳐 지난 1일부터 시내버스 4개 노선이 운행되고 있다. 옛 성주사역은 간선급행버스체계(BRT)가 구축되는 2023년에는 BRT와 시내버스의 환승센터 역할을 하게 된다.

중·장기적으로 진해선 창원역~진해역 구간에 트램이 운행되면 트램·BRT·시내버스가 환승하는 교통중심지로 역할을 할 것으로 기대된다.

창원시는 안민동 주민의 접근성 개선을 위해 올해 진해선 철도건널목 설치 예산을 확보해 국가 철도공단 및 한국철도공사와 적극적으로 협의 중이다. 환승센터 내 보행자도로는 이미 개설된 상태다.

이번 환승 센터 개통으로 성주동 및 안민동 주민의 대중교통 접근성이 향상될 뿐만 아니라 환승 센터 내 휴게시설 제공으로 운수종사자들의 근무 여건도 더욱 개선될 것으로 기대된다.

허성무 시장은 "성주동 주민의 대중교통 편의성이 향상된 점은 기쁘게 생각하며, 시민이 체감하는 편리한 대중교통시스템 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr