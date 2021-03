강윤석 "윈터투어 5차전 우승"…"이 기운 코리안투어로"

[아시아경제 노우래 기자] 강윤석(35ㆍ휴셈)이 한국프로골프(KPGA) 윈터투어 5차전(총상금 4000만원)에서 우승했다.

12일 전북 군산골프장 전주ㆍ익산코스(파71ㆍ7143야드)에서 끝난 최종 2라운드에서 7언더파를 몰아쳐 5타 차 대승(14언더파 128타)을 완성했다. 우승상금은 800만원이다. 1타 차 공동 2위에서 출발해 버디 8개(보기 1개)를 쓸어 담았다. 1번홀 버디를 3번홀(이상 파4) 보기로 까먹은 뒤 5~6, 9~10, 13~14번홀에서 세 쌍의 연속버디를 낚았다. 마지막 18번홀(파4)에서 1타를 더 줄이며 우승을 자축했다.

2010년 10월 입회해 2012년 코리안투어에 데뷔한 선수다. 정규투어 최고 성적은 2014년 동부화재 프로미오픈과 2017년 NS홈쇼핑 군산CC 전북오픈의 공동 6위다. 올해 윈터투어에서 모두 본선에 진출했고, 3차례 ‘톱 10’에 진입해 상금 1위(1379만2484원)를 차지하는 저력을 발휘했다. "프로 데뷔 이후 첫 우승"이라면서 "이 좋은 기운과 흐름을 코리안투어에서도 이어가겠다"고 환호했다.

