與野, 추경 24일 처리 합의..특검·전수조사는 불발

[아시아경제 구채은 기자] 여야가 4차 재난지원금 추가경정예산(추경)안을 24일 열리는 본회의에서 처리하기로 합의했다. 다만 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련해 민주당에서 제안한 국회의원 전수조사와 특별검사 도입은 합의에 이르지 못했다.

김태년 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 주호영 국민의힘 원내대표는 12일 국회에서 회동을 갖고 추경 처리 일정에 합의했다. 여야는 18~19일 이틀간 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의를 진행한다. 이후 22~23일까지 예결위 예산심사소위원회 심사를 열고 24일 본회의에서 추경안을 통과시키겠다는 계획이다.

김태년 원내대표는 "국회가 하루 속히 추경을 심사해서 국민들께 재난 지원금을 지급할 수 있어야 한다고 생각한다"며 "현재 힘든 상황에 국회가 역할을 하는 것이 응당 국회의 임무라고 본다"고 말했다. 주호영 원내대표는 "3차 재난지원금이 2월 말 현재 집행률이 60%가 되지 않아서, 효과를 봐야 하고, 누락이나 형평성을 검토해 주경 처리를 빠르게 하겠다"고 밝혔다. 홍정민 민주당 원내대변인은 이날 양당 지도부 회동 후 기자들과 만나 "24일에는 (4차 재난지원금 추경안을) 최대한 처리하도록 노력한다고 합의했다"고 밝혔다.

다만 LH 투기 사태에 대한 특검 수사와 국회의원 전수조사 방안에 대한 합의는 불발됐다. 홍 원내대변인은 “국회의원 300명이 솔선수범해 먼저 개인정보 제공 동의를 받은 상태에서 전수조사를 하자고 제안했다”면서 “이에 대해선 합의가 이뤄지지 않았다”고 밝혔다. 특검 수사에 대해서도 이견만 확인했다. 국민의힘은 특검은 준비에 시간이 걸리는 만큼 정부 합동 수사의 주체를 검찰로 전환하는 것이 먼저라는 입장이다. 회동 직전 국민의힘 주호영 원내대표는 기자들과 만난 자리에서 “특검은 합의 구성에만 2달 이상이 걸린다. 우선 검찰 중심으로 한 정부 신속수사 이후에 논의할 문제”라고 했다.

