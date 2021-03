포스코, 최정우 2기 출범…"미래 철강 수요 선점·ESG 경영 강화"

최정우 포스코 회장, 만장일치로 연임 확정

"미래차 등 신사업 분야 철강 수요 선점"

"2차 전지 소재 생산 능력 확대…원료 내재화 통한 글로벌 톱티어 도약"

"공정거래, 상생, 무재해 작업장 달성"

[아시아경제 황윤주 기자] 최정우 포스코 회장이 주주총회를 통해 임기 3년의 차기 회장에 선임돼 ‘최정우 2기’ 체제가 공식 출범했다.

포스코는 12일 서울 강남구 대치동 포스코센터에서 제 53대 정기 주주총회 및 이사회를 열고 최 회장을 차기 회장으로 확정했다. 임기는 2024년 3월까지다. 앞서 지난해 12월 포스코 이사회는 최고경영자(CEO) 후보추천위원회 심사 결과를 바탕으로 최 회장의 연임을 결정했으며 이날 주주들의 승인을 받아 최종 재선임됐다.

이와 함께 포스코는 최 회장과 함께 회사를 이끌 사내이사로 김학동 철강부문장, 전중선 글로벌인프라부문장 및 전략기획본부장, 정탁 마케팅본부장, 정창화 경영지원본부장 등을 선임했다. 또 ESG(환경·사회·지배구조) 전문가인 유영숙 한국과학기술연구원 책임연구원과 지배구조 분야에서 높은 이해도를 보유한 권태균 전 재정경제부 금융정보분석 원장을 사외이사로 선임됐다.

최 회장은 "올해는 도전적인 경영환경에 대응해 인공지능(AI) 기술을 활용한 자원과 고효율 생산체제 강화로 수익성 회복에 더욱 집중하겠다"며 "올해 세계 경제는 각국 정부의 재정지출 확대와 백신 보급으로 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되나 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준에는 미치지 못할 것"이라고 밝혔다.

구체적으로 철강 사업은 친환경차와 친환경 에너지, 강건재 등 미래 성장 분야의 철강수요 선점에 매진하겠다는 방침이다. 신사업의 경우 천연액화가스(LNG) 사업과 2차전지 소재 사업을 확대한다. 최 회장은 2차전지 소재 사업에 대해 생산능력을 확대하고 리튬, 니켈 등 원료 내재화, 기술 경쟁력 강화로 글로벌 톱티어로 도약하겠다는 청사진을 제시했다. 차세대 성장사업인 수소 사업은 내부 생산 능력을 점진적으로 확충하고 국내외 기업과 협력을 통해 사업 기회를 발굴할 계획이다.

특히 최 회장은 ESG 경영에 대해 강조했다. 최근 규제를 강화하고 있는 탈(脫)탄소 정책과 중대재해처벌법을 의식한 것으로 보인다.

최 회장은 "ESG는 이제 거스를 수 없는 대세로 자리 잡았고 ESG 경영 성패에 따라 미래가 좌우된다고 해도 과언이 아니다"라며 "사회에 대한 책임을 다하고자 공정거래, 지역사회 경제 상생, 무재해 작업장 구현에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

연임 후 첫 실적 전망도 긍정적이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 1분기 포스코의 영업이익을 1조1617억원으로 전망하고 있다. 포스코가 영업이익 1조원대로 복귀하면 2019년 3분기 이후 6분기 만이다.

