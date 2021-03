G마켓 글로벌샵, 14일 공식 유튜브서 첫 라이브 방송

화이트데이 맞아 K-디저트, K-뷰티 콘텐츠로 실시간 소통

프로듀스101 출신 이세온(윤용빈)·K팝 아이돌 '비오브유' 김국헌 출연

G마켓 글로벌샵 "K-컬처 콘텐츠 지속 강화…K-쇼핑 허브로 거듭날 것"

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 역직구 플랫폼 G마켓 글로벌샵은 14일 오후 6시 공식 유튜브 채널 '인싸오빠(INSSA OPPA G)'의 첫 라이브 방송을 통해 K-뷰티 상품을 선보인다고 12일 밝혔다.

G마켓 글로벌샵(영문샵·중문샵)이 글로벌 MZ세대를 타깃으로 운영하는 공식 유튜브 채널인 해당 채널은 세계적으로 인기를 끌고 있는 K-팝, K-뷰티, K-패션 등 한국 최신 문화를 알려주는 콘셉트로 호응을 얻으며 구독자 34만명을 넘어섰다.

화이트데이를 맞아 진행하는 이번 라이브 방송에서는 프로듀스101 출신 배우 이세온(윤용빈)과 K팝 아이돌 그룹 '비오브유(B.O.Y)' 멤버 김국헌이 출연한다. 화이트데이에 어울리는 K-디저트 '크로플(크로와상+와플) 만들기'를 비롯해 K-뷰티 상품을 소개하고, 실시간 채팅 등 다양한 고객 소통 프로그램을 진행할 예정이다.

라이브 방송 직후부터 오는 21일까지 방송에 함께 참여한 바닐라코, 아임미미, 롬앤 등 인기 K뷰티 브랜드사 상품을 특가로 선보이는 '화이트데이 스페셜' 프로모션도 마련했다.

G마켓 글로벌샵은 이번 라이브 방송을 시작으로 체험·소통형 콘텐츠를 늘려 나간다는 계획이다.

이은영 이베이코리아 글로벌영업팀장은 "글로벌 고객들과의 실시간 소통을 강화하고 즐거운 쇼핑 경험을 제공하고자 공식 유튜브 채널을 통해 첫 라이브 방송을 기획했다"며 "앞으로도 한국의 다양한 최신 상품과 문화를 알리며 K-쇼핑 허브로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편 G마켓 글로벌샵은 '인싸오빠' 채널의 인기에 힘입어 K-뷰티에 초점을 맞춘 '인싸언니', K팝 아티스트가 출연하는 '인싸아이돌' 등을 운영 중이다.

