[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 11일 오후 공동주택 입주자 대표와 함께 당산동 소재 공동주택 엘리베이터 내에 부착된 이웃소통 게시물을 살피고 봉사자들을 격려했다.

영등포구자원봉사센터는 코로나19의 장기화로 인한 이웃간 소통의 부재 문제를 해결하고 더불어 살아가는 이웃사랑의 마음을 실천하기 위해 엘리베이터 내 간식, 마스크, 수세미 등이 부착돼 주민 누구나 자유롭게 가져갈 수 있는 ‘이웃소통 게시물 만들기’ 봉사활동을 진행했다.

채현일 구청장은 “코로나19로 모두가 힘들어하고 있는 상황 속에서도 이웃 사랑을 몸소 실천해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

