기후위기 대응 '에너지자립마을' 올해 50개소 모집

26일까지 자치구 통해 신청…올해 25개 전 자치구 1~2개소씩 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 주민들의 자발적 참여로 에너지 자립도를 높이고 기후위기에 대응하는 ‘에너지자립마을’을 올해 최대 50개소 조성한다고 12일 밝혔다.

‘에너지자립마을’은 주민들의 자발적인 참여로 에너지를 절약하고 에너지 효율과 신재생에너지 생산을 늘려 에너지 자립도를 높여가는 마을공동체다. 선정된 마을엔 3년간 최대 6000만원의 사업비를 지원한다.

서울시는 2012년 사업을 시작한 이래 작년까지 133개소 조성을 마친데 이어, 올해 25개 전 자치구에 1~2개소씩 선정해 지원한다는 목표다. 풀뿌리 공동체와 접점에 있는 자치구가 대상지 모집·선정과 사업 운영, 지역·현장에 확산의 역할을 맡는다. 서울시는 예산 전액 시비 지원부터 컨설팅, 멘토링 등 전문적 지원을 아끼지 않을 계획이다.

에너지자립마을은 그간 서울 전역 곳곳으로 확대되며 주민참여 에너지 절약문화 확산, 아파트 전기료 절감 등의 다양한 성과를 거뒀다.

성북구의 한 아파트는 지하주차장과 각 가정의 형광등을 LED로 교체하고, 베란다에 미니태양광을 설치했다. 아파트 관리비를 획기적으로 줄여 경비원 인건비로 사용했다. 전 세대에 미니태양광을 설치한 동대문구의 한 아파트는 약 10개월 간 설치 전 대비 3600만원의 전기료를 절감했다.

서울시는 올해 ‘에너지자립마을’ 조성에 참여할 마을을 각 자치구를 통해 26일까지 모집한다. 3인 이상 주민모임 또는 단체가 생활공간이 같은 세대(단독 30, 공동 50세대 이상)를 모집한 후 참여할 수 있다.

한편, 서울시는 에너지자립에 대한 인식을 전환하고 주민참여 문화를 확산시키기 위해 자치구를 대상으로 에너지자립문화 기반 조성 사업비를 자치구별 최대 1000만원도 선별 지원한다.

김연지 서울시 환경시민협력과장은 "에너지자립마을 사업을 통해 마을 중심으로 탄소중립 비전을 공유하고, 기후위기 대응을 위한 다양한 과제들이 실천될 것"이라면서 "서울의 미래를 지키는 에너지자립마을 사업에 대한 많은 시민들의 지지와 참여를 바란다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr