인천 용현학익 1블록 도시개발사업 '시티오씨엘 3단지' 분양

전용 75~136㎡ 아파트, 전용 27~84㎡ 오피스텔 등 1879가구

수인분당선 학익역 역세권, 중심상업용지 도보권…단지 내 영화관 조성

아파트동과 주거용 오피스텔동, 커뮤니티형 공공보행가로로 분리

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 용현학익 1블록 도시개발사업 '시티오씨엘(City Ociel)' 내에서 첫 분양 단지가 선보였다.

DC현대산업개발, 현대건설, 포스코건설은 이달에 인천 미추홀구 학익동 시티오씨엘 업무 1블록에서 주거복합단지 '시티오씨엘 3단지'를 분양한다.

이 단지는 지하 4층~지상 46층 8개동(오피스텔동 2개 포함) 아파트 전용 75~136㎡ 977가구, 오피스텔 전용 27~84㎡ 902실 등 총 1879가구 규모다. 지하 2층~지하 1층에는 6개관 730여석 규모의 영화관이, 지하 1층~지상 3층까지는 단지 내 상업시설이 조성된다.

3단지는 시티오씨엘 내에서도 입지여건이 우수한 단지로 꼽힌다. 현재 무정차역으로 통과하고 있는 수인분당선 학익역(예정)을 걸어서 이용할 수 있다. 특히 수인분당선은 1호선, 인천지하철 1호선, 월판선(예정) 등 수도권에서 운행중인 상당수 지하철 노선과 환승돼 서울 및 수도권 일대로 쉽게 이동이 가능하다.

학익역에서 한 정거장 거리에 있는 송도역은 'KTX 송도역 복합환승센터'로 개발된다. 송도역에서 KTX를 이용하면 지난해 12월 착공한 인천발 KTX직결사업(2024년 말 완공 예정)을 통해 경부선과 연결돼 부산 2시간 40분, 목포 2시간 19분이면 닿을 수 있다. 또 인천 송도에서 강릉을 잇는 '동서간철도'도 2025년에는 이용이 가능할 전망이다.

아파트동과 오피스텔동은 '커뮤니티형 공공보행가로'로 분리되며, 이 보행가로는 단지 내 상업시설 활성화를 위한 스트리트몰 형태로 조성된다. 오피스텔 판매시설 옥상부에는 휴게시설을 갖춘 '스카이가든'으로 꾸며진다. 단지 중앙에 그린파크를 비롯해 블루파크, 펫가든, 캠핑가든 등이 조성돼 입주민들이 한차원 수준 높은 조경문화를 누릴 수 있다.

공동주택 단지는 남향위주(남동, 남서) 배치에 4-Bay 판상형 중심 설계로 채광성과 통풍성을 높였다. 실내에는 주방과 거실이 연결되는 구조로 개방감을 극대화하고 독립적인 파우더공간과 드레스룸, 알파룸, 펜트리(일부타입), 보조주방(일부타입) 등으로 공간 활용도를 높였다. 또 지하에는 세대창고가 제공돼 계절용품을 보관할 수 있도록 했으며, 에너지 절약형 친환경주택 설계가 적용됐다.

단지 중앙 지하 1층에는 작은도서관, 주민카페, 돌봄센터, 피트니스, GX룸, 골프클럽 등이 들어서고 지하 2층에는 클라이밍존을 갖춘 다목적체육관과 동호회실이 있어 계절에 상관 없이 운동을 즐길 수 있다.

오피스텔은 아파트와 별도의 부대시설이 조성된다. 오피스텔 지상 3층에 관리사무소, 피트니스, GX룸, 남녀사워실 및 탈의실, 멀티룸(공유오피스), 북카페, 코인세탁실 등이 들어선다. 주차장에는 기존 아파트나 오피스텔에서 보기 힘들었던 건식세차 공간(건식세차 시스템)을 갖춘 점이 특징이다.

분양관계자는 "시티오씨엘 내 조성 예정인 다양한 인프라를 모두 걸어서 이용할 수 있을 정도로 우수한 입지여건을 갖춘 슬세권(슬리퍼세권)인데다 시티오씨엘 첫 분양 단지로 개발에 따른 선점효과를 누릴 수 있다"며 “상품적으로도 실용성 높은 평면 설계와 풍부한 부대시설, 조경 등 실수요자들에게 선호도 높은 요소들이 대거 적용됐다"고 설명했다.

시티오씨엘 3단지 모델하우스는 인천 미추홀구 경인방송 인근에 12일 오픈한다. (분양문의: 032-831-1141)

