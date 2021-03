감마누, 1차 물량 첫 선적 완료…“하이난 면세점 사업 잰걸음”

[아시아경제 유현석 기자] 감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,215 전일대비 645 등락률 +25.10% 거래량 3,231,989 전일가 2,570 2021.03.11 14:22 장중(20분지연) 관련기사 감마누, 中 은호테크와 2000만불 규모 공급 계약…"하이난 면세점 사업 탄력"감마누, 80억원 규모 CB 납입 완료…“자금조달 순항”감마누, 주가 2305원 (-6.68%)… 게시판 '북적' close 는 중국 하이난 면세품 판매 전문회사인 은호테크에 정관장 등 건강기능식품에 대한 1차 선적을 완료했다고 11일 밝혔다. 나머지 물품들도 순차적으로 주문에 맞춰 분할 수출할 수 있도록 구매계약을 체결하고 선적 스케줄을 잡는 등 새롭게 시작한 면세점 관련 사업이 순조롭게 진행 중이라는 것이 회사 측의 설명이다.

이번에 선적 완료 된 물품은 하이난섬 ‘일품회 Duty Free shop’에 공급될 예정이다. ‘일품회 Duty Free shop’은 건강기능식품을 포함해 프리미엄급 건강 및 가공 식품에 특화돼 있는 면세점이다.

중국 정부는 하이난 지역에 싼야 하이뤼 면세점, 싼야 국제면세쇼핑공원 면세점, 관란후 면세점 등 5곳이 최근 새로 문을 열어 하이난 면세점 활성화에 박차를 가하고 있다. 특히 지난달 초부터는 하이난 여행객의 면세품 인도방식에 구매한 면세품을 집으로 배송해주는 택배배송을 추가했다.

최근 중국 춘절 연휴기간 하이난 면세점 매출이 15억위안(한화 2578억원)을 기록하며 작년 상반기 세계 면세점 1위 기록에 이어 가파른 성장세를 보이고 있다. 이는 코로나19 발병 전인 2019년 같은 기간 대비 2배가 넘는 수치다.

내수 활성화를 위한 중국 정부의 적극적인 지원 속에 하이난 면세점 매출이 상승세를 타고 있는만큼 감마누는 하이난 면세점 사업에서 빠른 성과를 달성하고 있다.

회사 관계자는 “전세계적인 코로나19 백신접종으로 인해 여행업계의 빠른 회복세가 예상되는 만큼 하이난 면세점 사업을 주력하고 있다”며 “첫 선적이 완료됨에 따라 하이난 면세점에 물품 공급을 통한 향후 안정적인 매출 및 이익 증대가 기대된다”고 설명했다.

이어 “하이난 면세점 상품 공급을 바탕으로 사업 다각화를 추진해 면세시장 및 중국시장 진출을 위한 교두보를 확보할 것”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr