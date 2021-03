부산 기장군 코로나19 백신 접종 원활 … 1차 우선 대상자 접종률 56.2%

18일 우선 대상자 접종 완료, 16일부터 전담병원 의료진 대상 ‘화이자’ 접종

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군의 코로나19 백신 접종이 순조롭게 진행되면서 1차 대상자에 대한 접종률이 절반을 넘은 것으로 조사됐다.

기장군은 11일 정오 기준 1차 우선 접종대상자 1556명 가운데 56.2%인 875명이 접종을 완료했다고 밝혔다.

기장군 1차 우선 접종대상자는 ▲요양병원·시설 입소자 및 종사자(900명), ▲고위험 의료기관 종사자(366명), ▲코로나19 1차 대응요원(290명) 등이다.

기장군은 지난달 27일부터 관내 요양병원·시설 20개소를 대상으로 코로나19 백신 접종을 시작해 이달 8일부터는 고위험 의료기관 종사자 5개소, 119구급대원, 역학조사원 등 코로나19 1차 대응요원에 대한 백신 접종을 시행했다.

오는 18일까지 접종을 완료할 예정이다.

또한 코로나19 감염병 전담병원인 동남권원자력의학원의 의료진 대상 백신 접종은 오는 16일 화이자 백신이 병원으로 직접 전달돼 병원 자체적으로 이달 말까지 접종을 완료할 계획이다.

오규석 기장군수는 “백신 수급에서부터 보관, 관리, 접종, 이상 반응 대처에 이르기까지 백신의 전 과정을 아우르는 촘촘한 대응체계를 바탕으로 군민이 안심하고 안전하게 백신을 맞을 수 있도록 끝나는 날까지 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr