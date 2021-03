문화재청, 2025년까지 전국 문화재 3D DB 구축

"육안식별 불가능한 영역까지 ㎜단위 정밀도와 기가픽셀급 해상도로 기록"

문화유산 원형복원 기초자료·문화산업 원천 콘텐츠 자원 활용 기대

문화재청은 2025년까지 713억원을 투입해 3차원(3D) 데이터베이스(DB) 구축사업을 단계적으로 추진한다고 11일 전했다.

국가지정·등록문화재 약 4000건(종이류 등 제외)이 대상이다. 디지털 데이터 획득방식을 이용해 문화재를 훼손하지 않고 디지털 자료화한다. 관계자는 "지상과 공중에서 광대역·정밀 레이저 스캐닝, 사진측량, 초분광·열화상 광학센서 등을 활용한다"라며 "정확한 크기, 형태, 색상, 질감 등을 육안식별이 불가능한 영역까지 밀리미터(㎜) 단위 정밀도와 기가픽셀급 해상도로 기록하게 될 것"이라고 설명했다.

영구보존되는 사업 성과물은 재난·재해로 인한 문화유산 멸실·훼손 시 원형복원을 위한 기초자료로 활용된다. 실감콘텐츠 제작, 비대면 교육·관광, 웹툰·게임·영화·전시·디자인 등 문화산업 원천 콘텐츠 자원으로도 개방된다.

문화재청은 이미 2018년부터 그간 축적된 데이터를 3D 프린팅 등에 활용할 수 있도록 가공해 국가문화유산포털 등에 개방해왔다. 지난해 12월까지 교육보조제, 관광콘텐츠, 전시, 연구 등 약 7000건에 활용됐다. 관계자는 "국민이 3D 데이터를 사용하려면 일일이 문화재 촬영허가를 받아야 하고, 고도의 전문지식과 고가의 장비운용비가 발생한다"라며 "이번 사업으로 개방대상과 활용범위가 확대될 것으로 기대한다"라고 말했다.

문화재청은 이번 사업 성과에 첨단 디지털 기술을 접목해 3D 공간정보 서비스, 문화유산 디지털 트윈, 디지털 문화유산 콘텐츠 플랫폼 등을 단계적으로 구축할 방침이다. 3D 공간정보 서비스란 시·공간 제약 없이 비공개 영역, 훼손 전 모습 등을 입체감 있게 탐방할 수 있는 시스템이다. 디지털 트윈은 현실의 문화재와 그 주변을 3D 가상공간에 똑같이 구현해 문화재 복원, 주변 환경정비, 재난 방재, 토지규제 민원처리 등 과학적 의사결정에 활용하는 것을 뜻한다. 디지털 문화유산 콘텐츠 플랫폼은 문화유산 콘텐츠 제작에 필요한 원천 데이터를 맞춤형으로 추천받아 활용하고, 개인이 제작한 콘텐츠에 부가가치를 높여 거래하는 체제를 가리킨다.

3D DB 구축사업은 내년까지 경북, 대구, 경남, 부산, 울산, 제주의 국가지정·등록문화재 1460건을 대상으로 진행된다. 2023~2024년에는 전남·전북·충남·충북, 2025년에는 서울·경기·강원 지역을 대상으로 추진된다. 이달부터 용역 수행기관을 공모할 예정이다. 자세한 내용은 조달청 국가종합전자조달 나라장터 누리집 참조.

