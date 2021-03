윤대희 신보 이사장 "혁신아이콘 선정 기업, 유니콘 기업으로 성장 도울 것"

[아시아경제 이광호 기자]윤대희 신용보증기금 이사장은 11일 "혁신아이콘으로 선정된 기업들이 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

윤 이사장은 이날 신보 혁신아이콘 제2기 선정기업인 주식회사 뷰노를 방문해 코스닥 시장에 성공적으로 상장하기까지의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 청취하며 이같이 말했다.

신보의 혁신아이콘 프로그램은 혁신창업 생태계 조성을 위해 2019년 6월 도입된 스케일업 프로그램이다. 글로벌 혁신기업으로 성장할 가능성이 높은 기업을 선정해 최대 150억원의 보증지원과 함께 컨설팅, 판로지원 등 다양한 맞춤형 비금융서비스를 제공한다.

뷰노는 2014년 12월 설립돼 국내 최초로 인공지능 의료기기 허가를 획득한 헬스케어 분야 혁신 스타트업으로, 의료영상부터 생체신호까지 다양한 의료 데이터를 분석해 진단, 치료, 예후 예측 등의 의료 인공지능 솔루션을 개발·공급하고 있다.

뷰노는 신보로부터 비즈니스 모델의 혁신성과 차별화된 기술력, 성장 잠재력 등을 높게 평가받아 2019년 제2기 혁신아이콘 기업으로 선정돼 70억원의 보증한도를 지원 받았다.

혁신아이콘 자금지원으로 본격적인 성장궤도에 오른 뷰노는 기업공개를 위해 실시한 2개의 전문평가기관 기술성 평가에서 각각 A등급을 획득하고, 378억원의 공모 자금을 모집하며 지난달 26일 성공적으로 코스닥에 상장했다.

윤 이사장은 "국가경쟁력을 높이기 위해서는 우수한 인재들이 혁신산업에 열정과 꿈을 가지고 도전해야 한다"며 "신보도 창의적이고, 도전적이며 상생하는 기업가 정신을 갖춘 기업이 성장할 수 있도록 함께 하겠다"고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr