SM상선, 두 달 만에 지난해 영업익 72% 달성…IPO 청신호

[아시아경제 이동우 기자] SM상선은 불과 두 달 만에 지난해 연간 영업이익의 70%를 초과 달성했다고 11일 밝혔다.

SM상선은 지난달까지 해운부문 추정 영업이익이 약 864억원으로 지난해 해운부문 연간 영업이익(약 1206억원)의 72%를 기록했다.

SM상선은 "올 1분기 중 지난해 총 영업이익을 초과 달성할 것이 확실시 되고 있다"며 "SM상선이 계획하고 있는 하반기 IPO(기업공개)에도 청신호가 켜졌다"고 말했다.

SM상선은 성과 요인으로 ▲해운동맹 2M과 협력을 통한 원가구조 개선 ▲기간 노선에서의 지속적인 만선 적재 ▲미주 틈새시장 공략 ▲안정적인 연료유 조달 ▲코로나19로 인한 시황 및 운임 회복 등 변수가 작용한 결과로 분석했다.

회사는 이 같은 추세가 지속될 경우 올해 영업이익 규모는 3000~4000억원에 이를 것으로 전망했다. 이에 따라 기업가치는 약 2조5000억원 이상이 될 것으로 자체 추산했다.

우오현 SM그룹 회장은 “과거 해운 시장이 어려웠을 때도 ‘위기는 기회’라는 생각으로 과감하게 진행한 투자들이 결실을 맺고 있다”며 "SM상선의 성공적인 IPO를 위해 아낌없이 지원할 것"이라고 강조했다.

선박 및 컨테이너 장비 투자 강화

SM상선은 이번 상장을 통해 조달된 자금으로 선박 및 컨테이너 장비 확보 등에 투자해 미주 및 아시아 지역의 영업력을 확대할 방침이다. 글로벌 선사인 머스크 및 MSC와의 협력 외 제3 선사들과 협력을 강화하고 아주 역내항로 국적선사 해운동맹체인 ‘K-얼라이언스’를 통해 영업력 향상을 계획 중이다.

SM상선은 코로나19로 인해 국내 수출기업들의 선복 확보가 힘들어지자 추가 선박을 투입함으로써 국내 화주들을 지원하고 있다. 작년 6월부터 12월까지 총 4척의 컨테이너선을 추가로 편성한 데 이어 지난 7일에는 추가 투입한 약 3500TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1대)급의 컨테이너 선박이 수출화물을 싣고 부산항을 출항했다.

박기훈 SM상선 박기훈 대표이사는 “이번 IPO는 SM상선이 글로벌 해운시장에서 영향력을 확대하고 한 단계 더 도약할 수 있는 마중물이 될 것”이라며 “현재에 안주하지 않고 불황에 대비하여 서비스 확대 및 사업 다각화를 지속적으로 추진하는 한편 투명한 경영을 통해 지속성장이 가능한 신뢰받는 기업이 될 것”이라고 자신감을 드러냈다.

SM그룹의 해운부문 계열사는 대한해운,대한상선, KLCSM 등이 있으며 SM상선의 주주는 삼라마이더스 41.4%, 티케이케미칼 29.6%, 삼라 29%의 지분으로 구성돼있다.

