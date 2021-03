담양군, 제1회 추경 예산안 1191억 원 증액 편성

민생문제 해결과 생활 SOC사업 등 주요 현안 사업 마무리에 중점



지난해 수해 복구예산 추가분 52%(622억 원) 차지





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군이 지난 8일 2021년도 제1회 추가경정예산안을 군의회에 제출했다.

10일 군에 따르면 제1회 추가경정예산안 총규모는 5518억여 원으로 본예산 대비 1191억여 원(27.5%)이 늘어났다.

이중 일반회계는 본예산 대비 1190억여 원(28.2%)이 증액된 5404억여 원이, 특별회계는 본예산 대비 약 3천만 원(0.2%)이 증액된 114억여 원이 각각 편성됐다.

이번 추가경정예산안은 지난해 수해복구 확정액 중 추가 교부된 봉산 대전지구 재해복구사업 341억 원 등 8개 사업 622억 원을 우선 반영됐다.

또 코로나19와 재해복구 대응으로 지연됐던 민생문제 해결사업, 생활 SOC사업 등 주요 현안 사업의 마무리에 중점을 두고 편성했다.

일반회계 세출 분야별 주요 사업으로는 ▲창평면 복합커뮤니티센터 조성사업 추가분 등 일반 공공행정 분야에 22억 원, ▲담양군 자연재해 저감 종합계획 재수립 용역 등 공공질서 및 안전 분야 8억 7천만 원, ▲담양 헬스장 건립사업 추가분 등 문화관광 분야 30억 9천만 원, ▲전기자동차(민간) 구매 보조 등 환경보호 분야에 184억 9천만 원, ▲지역 주도형 일자리 사업과 사회적 취약계층 기초연금 지급 등 사회복지 분야 224억 6천만 원을 편성했다.

이외에도 ▲코로나19 상시 선별진료소 구축 추가사업비 등 보건 분야 5억 9천만 원, ▲담양 한국 정원문화원 체험공간 조성 관련 용역 등 농림 해양수산 분야 409억 4천만 원, ▲담양 쉼터 관광형 휴게 편의시설 사업 등 산업·중소기업 및 에너지 분야 12억 3천만 원, ▲유류세 연동보조금 등 교통 및 물류 분야 64억 5천만 원, ▲스마트홍수관리시스템 구축사업 등 국토 및 지역개발 분야 222억 4천만 원, ▲기타 국도비 반환금 및 예비비 등에 4억 7천만 원이 반영됐다.

군 관계자는 “열악한 재정 여건 속에서도 최적의 재정효과가 발휘될 수 있도록 사업 시기별 우선순위를 고려해 연내 집행 가능한 사업 위주로 예산안을 편성했다” 며, “앞으로의 재정 상황 또한 면밀하게 분석 검토해 대규모 현안 사업이 차질 없이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 군의회에 제출된 2021년 제1회 추가경정예산안은 담양군의회 심의를 거쳐 오는 23일 본회의에서 최종 확정 의결된다.

