[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 처음 열리는 미일 외교·국방장관 회담이 16일 도쿄에서 개최된다.

일본 외무성은 10일 보도자료를 통해 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 오는 15~17일 일본을 방문한다며 이같이 밝혔다.

블링컨 국무장관은 16일 모테기 도시미쓰 외무상과 미일 외교장관 회담을 진행한다.

외무성은 "바이든 정권 출범 후 이른 시기에 국무장관과 국방장관이 첫 외국 방문으로 일본을 방문하는 것은 미국이 미일 동맹을 중시하고 있다는 것을 보여준다"고 평했다.

일본 방문을 마친 블링컨 국무장관과 오스틴 국방장관은 오는 17~18일 한국을 찾아 정의용 외교장관, 서욱 국방장관과 한미 외교·국방장관을 만난다.

