동남권 메가시티 출범 … 부·울·경 대기질 개선 공동연구 착수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 내년 1월 동남권 광역특별연합 출범을 앞두고 부산·울산·경남 보건환경연구원이 동남권 대기질 개선을 위해 공동연구에 나선다.

경남도 보건환경연구원은 고농도 미세먼지 발생원인 등을 파악하고자 부산·울산 연구원과 동남권 대기 분야 공동연구에 나선다고 10일 밝혔다.

대기오염물질은 지역 경계를 넘어 서로 영향을 미치는 만큼 효율적이고 지속 가능한 해결을 위해서는 시도·국가 간 협력이 중요하다. 이를 위해 동남권 3개 연구원은 지난달 말 실무진을 구성했다.

올해는 물류 이동과 산업단지 대기오염도 및 주변 지역 영향 조사, 고농도 미세먼지와 오존 발생 원인분석 및 기여도 평가 등 2개 과제를 공동연구한다.

물류 이동과 산업단지 대기오염도 및 주변 지역 영향 조사는 경남과 부산의 경계 지역인 신항물류배후단지, 녹산산업단지, 용원주거단지를 대상으로 할 예정이다.

3∼10월 사이 3개 동남권 보건환경연구원이 모두 보유한 실시간 유해대기물질측정시스템을 이용해 조사 대상 지역에서 동시 조사를 한다.

고농도 대기오염물질 발생 원인 분석과 기여도 평가는 고농도 대기오염물질 발생 시 기류분석, 미세먼지 중 성분 예측, 대기오염 배출원과 배출량 등의 정보를 공유하고 공동 평가를 통해 원인 파악과 저감 대책 수립에 필요한 자료로 활용할 방침이다.

공동연구 결과와 추진현황에 대한 중간점검은 6월에, 최종 보고회와 함께 동남권 대기질 개선을 위한 대기분야 전문가들의 다양한 의견을 공유하는 자리는 10월에 마련할 계획이다.

최형섭 경남도 보건환경연구원장은 “대기분야 공동연구는 동남권 메가시티 구축에 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라며 “올해 2개 공동연구 과제를 충실히 수행해 광역적 대기질 개선을 위한 모범 공동연구 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr