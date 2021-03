[아시아경제 이민우 기자] 대동공업 대동공업 000490 | 코스피 증권정보 현재가 8,100 전일대비 240 등락률 +3.05% 거래량 424,689 전일가 7,860 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 대동공업, 지난해 영업익 245억원…전년比 370% 증가<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년 close 은 보통주 1주당 80원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 배당금총액은 17억원가량이며 시가배당률은 1.2%다. 배당기준일은 지난해 12월31일, 배당금 지급 예정일은 다음달 23일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr