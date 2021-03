[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자는 ICT(Information and Communication Technology), 디지털 부분 경력직 공개채용을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 ICT·디지털 경력직 공개채용에서는 클라우드, 데이터사이언스, 인프라 운영, 빅데이터, 디지털 콘텐츠 기획 개발 등 총 15개 분야에서 100여명의 인원을 선발할 예정이다.

이번 공개채용은 AI면접, 실무진 면접, 임원 면접의 절차를 거치게 되며 입사 지원서는 오는 3월 24일 오후 1시까지 접수받는다.

