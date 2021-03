이개호 의원, 국가철도망 ‘군산-목포 서해안 철도’ 반영 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이개호 국회의원(더불어민주당 담양·함평·영광·장성)이 제4차 국가철도망 구축계획에 군산~목포를 잇는 ‘서해안철도’ 반영을 강력히 촉구했다.

이 의원은 10일 오전 국회에서 열린 ‘제4차 국가철도망 구축계획 당정간담회’에 당 균형발전특위 상임부위원장 자격으로 참석해 “정부가 U자형 순환교통망 구축을 추진하고 있지만 이 가운데 유독 군산~목포간 서해안철도는 빠져있다”고 말했다.

이와 함께 전남·광주권역 광역철도와 관련해 “광주~나주, 광주~화순 등 남부권에 대한 건의는 반영되어 있으나 여기에 광주~장성, 광주~담양 등 북부권 광역철도를 추가로 반영해 광주를 중심으로 한 광주·전남 광역철도 순환망을 구축해야 한다”고 강조했다.

이 의원은 간담회 종료 후 김준성 영광군수와 손명수 국토부 제2차관을 따로 만나 ‘서해안철도’ 제4차 국가철도망 계획반영을 재차 요청하는 한편 지역구 국토부 현안 사업을 추가로 건의했다.

이 자리에서 담양 국도 29호선 (담양~용면) 개량사업, 국지도 60호선 (고서~대덕) 확포장, 장성 국지도 49호선 (동화~서삼) 4차로 확장 등에 대한 ‘제5차 국도국지도 5개년 계획’ 및 내년 예산 반영을 요청했다. 함평군 숙원사업인 호남 KTX 함평역 정차도 건의했다.

손명수 제2차관은 “서해안철도의 필요성에 대해서 적극 동의한다”며 “담양 국도 29호선, 국지도 60호선 및 장성 국지도 49호선 등 요청한 도로 사업에 대해서 긍정적으로 검토하고 있으며 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

