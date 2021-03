광주대, 개그맨 이상준 MC ‘온라인 페스티벌’ 토크콘서트 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 오는 11일 오후 4시부터 2시간 동안 개그맨 이상준이 MC를 맡아 진행하는 ‘2021학년도 온라인 페스티벌 토크콘서트’를 실시간 방송으로 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 토크콘서트는 재학생의 코로나19 극복을 응원하고 대학 생활 적응 및 친밀감 형성을 위해 학생들이 서로 소통하는 ‘START-ON’(신입생과 재학생이 광주대에서? 시작했나 봄) 프로그램의 일환이다.

재학생 모두가 참여 가능하며, 유튜브와 ZOOM을 통해 접속 가능하다.

토크콘서트에선 지난달 22일부터 온라인 페스티벌 프로그램에 참여해 남다른 끼를 발산한 재학생들의 장기자랑(응답하라 2021)을 종합해 소개한다.

또 학교생활 사진 공모전(유픽쳐온더 GU) 우수작 소개와 학과 또는 교수님 자랑하기(우리학과 최고시당)에 소개된 내용 등을 공유하며, MC를 맡은 개그맨 이상준이 500여 명의 학생이 참여해 게시된 900여 개의 사연과 고민에 대해 상담할 예정이다.

이와 함께 ‘START-ON 홈페이지’에 가입해 실시간 방송을 시청하는 학생들을 대상으로, 무선이어폰과 커피 쿠폰 등의 경품을 선물하는 다양한 이벤트도 준비됐다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr