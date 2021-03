광주 북구, 재정 신속집행 평가 최우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 행정안전부가 전국 243개 지자체를 대상으로 실시한 ‘2020년 하반기 신속집행 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

북구는 하반기 신속집행 대상액 총 1조1071억 원 중 93%인 1조326억 원을 집행했으며 특히 소비·투자 분야에서는 목표액 880억 원의 135%인 1190억 원을 집행했다.

북구는 적극적인 재정 집행을 통해 코로나19로 위축된 지역경제 활성화에 기여했다는 평가와 함께 특별교부세 8000만 원을 확보했다.

올해 상반기 중으로 소상공인 및 영세 자영업자의 경영난 해소에 도움이 되는 사업에 대한 예산을 신속하게 집행해 민생안정에 기여한다는 방침이다.

특히 행정안전부가 제시한 55.1%보다 높은 목표치를 설정, 신속집행 대상 예산 1902억 원 중 72%에 해당하는 1369억 원을 집행할 계획이다.

문인 북구청장은 “코로나19 장기화에 따른 경제위기 극복을 위해 구청의 모든 부서가 힘을 모았다”며 “해도 확장·적극적인 재정 운용을 이어가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr