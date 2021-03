복지부, 강원도와 노인일자리 창출 '맞손'

지난해 삼척 시범사업, 강원도 5개 시·군으로 확대

[아시아경제 김지희 기자] 보건복지부가 노인일자리사업을 통해 장애인, 독거노인, 한부모 가정 등 취약계층을 대상으로 대형 빨래 수거?세탁?배송 서비스를 제공한다. 가정에 필요한 생필품이나 상비약도 함께 배달하고, 필요 시에는 취약계층을 위한 돌봄 서비스에도 나선다.

복지부는 10일 강원도, 한국노인인력개발원과 강원랜드 등 5개 기업과 함께 강원도 내 공공빨래방을 통한 노인 일자리 창출 업무협약을 체결했다. 이번 협약에 따라 복지부의 노인일자리사업에 참여하는 강원도 내 어르신들은 취약계층에 세탁 등 서비스를 제공하게 된다.

이번 사업은 지난해 강원도 삼척시에서 노인일자리 발굴을 위한 신규 시범사업(노인돌봄공동체 ‘희망을 담는 빨래바구니’)으로 시작됐다. 이번 협약을 통해 강원도 내 5개의 시·군으로 추가 확대될 예정이다.

구체적으로 복지부와 한국노인인력개발원은 노인일자리사업을 총괄하며 참여 노인을 위한 행정적·재정적 지원을 제공한다. 참여 노인의 인건비 지원(매년 7억2000만원)은 물론 근무지침 제작 및 교육 등도 이뤄진다. 강원도와 5개의 시·군은 빨래방 설치 장소와 예산을 지원한다. 강원랜드, 한국남동발전, 한국수자원공사 등 3개 공기업은 5개의 시·군에 공간 인테리어, 세탁기·건조기 설치를 위한 비용을 지원한다.

또 BGF 리테일(CU 본사)은 취약계층에 필요한 생필품과 상비약을 저가로 제공하고, 디피코는 빨래나 생필품 배달에 필요한 전기차의 공급 및 무상 수리를 지원한다.

양성일 복지부 1차관은 “보건복지부와 강원도, 공기업, 민간기업 간 협업을 통해 추진되는 이번 사업이 전국에 확산될 수 있는 노인일자리 사업모델로 자리잡기를 바란다”며 “향후 이러한 지역 연계형 노인일자리 사업이 계속 늘어나도록 노력할 계획”이라고 밝혔다.

한편 복지부는 '즉각분리제도' 시행으로 분리조치된 학대피해 아동의 보호 공백이 발생하지 않도록 준비상황도 점검했다. 즉각분리제도는 1년에 2회 이상 학대 신고 아동에게 학대가 강하게 의심되는 경우 보호자가 조사과정에서 아동의 답변을 방해할 경우 즉시 분리하는 제도다. 강원도는 올해 학대피해아동쉼터 1개소를 추가 설치하고, 일시보호시설에 보육사 31명을 추가로 배치할 계획이다. 아울러 분리 아동에 대한 코로나19 검사가 신속하게 이뤄지도록 보건담당부서와 협조체계를 구축했다.

