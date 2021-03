건강보험 안내문 서비스 모바일로…영유아건강검진표도 온라인으로

디지털 안내·고지 서비스 12일부터

[아시아경제 서소정 기자] 국민건강보험공단(이사장 김용익)은 오는 12일부터 건강보험 안내문서비스를 모바일로 손쉽게 확인할 수 있도록 네이버와 협력해 '디지털 안내 발송서비스'를 시작한다.

공단은 전 국민에게 주민등록지 주소 또는 본인이 신청한 주소로 다양한 건강보험 안내·고지 우편물을 발송해 왔으나, 인쇄와 발송에 많은 시간과 비용이 소요되는 종이 우편물은 주소이전, 부재 등으로 가입자가 직접 전달받지 못하는 불편함과 분실로 인한 개인정보 노출 등 문제점이 있었다.

이에 공단은 공인전자문서중계자인 네이버와 전자문서 서비스 분야 협업을 통해 지난달에 모바일을 활용한 전자문서 발송시스템을 구축했다.

오는 12일부터 '영유아건강검진표' 안내문 등 1단계인 37종 발송을 시작으로 12월까지 219종, 2022년 459종을 포함한 총 715종의 종이우편물에 대해 디지털 전환을 순차적으로 확대할 예정이다.

3~4월에 발송되는 건강검진 관련 안내문 등 약 3500만건이 종이가 아닌 전자문서로 발송될 계획이다.

앞으로 국민들은 언제 어디서나 모바일을 활용해 공단의 전자문서를 네이버 인증서를 통해 본인인증 절차를 거쳐 건강검진 대상 확인, 건강보험 가입자 자격변동 알림, 건강보험료 및 본인부담환급금 조회 등 건강보험 안내문 발송 서비스를 네이버 전자문서로 열람할 수 있다.

기한이 정해진 전자문서의 경우 만료 3시간 전에 네이버 알림 서비스 제공과 이동통신사 문자통지(MMS)를 통해서 전자문서를 열람할 수 있도록 준비했다.

건보공단 관계자는 "국민들이 언제 어디서나 손쉽게 모바일을 활용해 공단의 전자문서를 열람하고 종이 없는 행정실현 전자정부구현에 발맞춰 적기에 건강보험 안내 및 고지를 할 수 있도록 앞으로 계속 노력하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr