CJ대한통운, 400억 규모 우즈벡 '천연가스 처리시설' 수주

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운이 우즈베키스탄 석유화학단지 건설을 위한 초중량물 프로젝트 물류를 추가 수주했다.

CJ대한통운은 중동지역 자회사인 CJ ICM이 우즈베키스탄 구자르 지구 슈르탄 지역에 천연가스 처리시설 중량물을 운송하는 약 400억원 규모의 ‘SGCC 프로젝트 물류’ 수주에 성공했다고 10일 밝혔다. 지난달 24일 수르칸다리야에 건설하는 천연가스 처리시설 프로젝트 수주에 이은 성과다.

이번 수주건은 한국을 비롯해 중국, 일본, 러시아, 인도, 벨기에, 스페인, 독일, 이탈리아 등 9개국에서 중량물 기자재를 선적해 해상운송부터 환적, 통관, 하역, 내륙운송 등 종합물류 서비스를 제공하는 프로젝트다.

운송목록에는 최대 무게 450톤, 길이 98m 등 초중량물이 포함됐다. 운송화물의 총 무게와 길이는 약 8만톤, 680㎞에 이른다. 각 국가에서 우즈벡 건설 현장까지 해상과 내륙을 통해 운송되는 1회 이동거리는 약 2만㎞에 달한다.

해상운송은 세계 각국에서 출발해 지중해를 지나 터키, 루마니아 등 흑해 지역에 도착한 후 볼가-돈 운하를 통과해 카스피해로 진입한다. 폭이 좁고 수심이 낮은 볼가-돈 운하를 통과할 때 여러 척의 소형 바지선에 나눠 환적하고 상하류 수위를 조정하는 21개의 갑문을 통과한다.

내륙운송 시 500마력 이상의 출력을 내는 특수견인차를 모듈 트레일러 앞, 뒤로 연결하는 ‘체인 트럭킹’ 방식을 활용한다. 수 백톤의 중량물을 운송하기 위해 연결된 각 특수차량에 최대 15톤 무게의 화물을 적재해 도로와의 마찰력을 높이는 ‘파워 체인’ 기술도 적용한다.

육상에서 총 2000㎞를 이동하는 동안 초중량물 무게를 견디고 흔들림을 막기 위해 시속 5~20㎞ 안팎의 속도로 하루 약 50~70㎞ 운행한다. 중량물 생산 이전 단계부터 제조사와 무게중심, 진동계수 등을 함께 설계하고 선적 전 검증을 통해 운송의 안전성을 높인다.

CJ ICM은 중앙아시아 전역에 걸쳐 6개의 거점을 두고 촘촘한 물류 네트워크를 통해 수준 높은 프로젝트 물류를 수행 중이다. ‘이중내륙국’인 우즈벡까지 운송하기 위해 각 법인을 통해 해당 정부기관과 긴밀히 협력하고 100톤 이상의 초중량물 운송시에는 경찰 에스코트하에 진행한다. 지역적 특성에 맞춰 임시 우회도로를 만들고 교량을 보강 또는 철거하는 ‘시빌 워크’를 수행하며 대규모 산업단지 통과시에는 도로상의 초고압선과 중량물간 마찰이 일어나지 않도록 안전 작업도 진행한다.

CJ대한통운은 향후 유가 상승으로 중앙아시아, 아프리카 등 신흥 에너지자원 개발지역의 대규모 건설 프로젝트가 활성화될 경우 프로젝트 물류 시장 규모 또한 확대될 수 있다고 전망했다. 이에 글로벌 네트워크와 기술력을 기반으로 초중량물 운송사업 강화를 계획 중이다.

CJ대한통운 관계자는 “CJ ICM은 고도화된 물류 설계기술, 프로젝트 경험을 확보하고 있으며 이를 기반으로 초중량물 운송 분야에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다”며 “앞으로도 한 차원 높은 수준의 종합물류서비스를 제공하고 ‘K-물류’의 신뢰도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

