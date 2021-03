“AI가 119 신고 접수한다” KT, 부산소방과 신고접수시스템 개발 협약 체결

KT-부산소방재난본부, AI 119신고접수시스템 개발을 위한 업무협약 체결

대형재난 시 신고 폭주 대비해 AI가 응대 및 우선순위 구별해 업무 지원

KT의 공공기관 전용 클라우드 활용해 우수한 보안성 제공

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,600 2021.03.10 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 KT·강원도, 양자암호·양자정보통신 생태계 구축한다KT, 최근 5일 기관 104만 7779주 순매수... 주가 2만 6600원(+1.92%)인플레이션 논란에 강한 업종은 '통신'…물가 상승시 '로우볼'·하락시 '배당주' close 가 지난 9일 부산소방재난본부와 ‘인공지능(AI) 119신고접수시스템 개발과 시범운영’을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

KT AI 보이스봇 기술을 이용해 개발할 AI 119 신고접수시스템은 대형재난 등으로 119 신고가 급격히 늘었을 때 AI가 신고접수를 받아 1차로 상황을 판단하게 된다. 이때 AI가 신고내용을 자동으로 식별해 긴급상황은 119 상황실로 단순 민원은 정부 민원 안내 콜센터(110번)로 연결한다.

지금까지는 대형재난 등으로 119 상황실에 지나치게 많은 전화가 걸려오면 긴급한 사고가 제때 신고되지 못하는 일이 있었다. 일례로 부산소방재난본부는 작년 7월 23일 부산지역 집중호우 시 신고폭주로 접수처리와 출동이 지연되는 등의 어려움을 겪은 바 있다. 이에 따라 부산소방재난본부에서는 AI 119 신고접수시스템이 도입되면 신속한 응대와 이로 인한 인명피해 절감 등 효과를 기대하고 있다.

이번에 개발할 AI 119 신고접수시스템은 KT의 공공기관 전용 클라우드인 G-Cloud에 구축돼 우수한 보안성을 제공할 예정이며, 부산지역 사투리 등 현지 음성학습을 통해 언어모델을 구축하고 AI 엔진의 성능을 고도화 한다는 계획이다.

송재호 KT AI/DX융합사업부문장은 “이번 협약은 재난관리체계와 AI 기술이 결합돼 미래 재난에 대비한 첨단 대응체계를 구축하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “4차산업혁명 시대 KT의 AI 기술이 국민의 안전을 지키는 초석이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr